तिरूचिरापल्ली मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरूचिरापल्ली के एक मंदिर में भगदड़ मचने से हुई लोगों की मौत पर रविवार को दुख प्रकट किया और मृतकों के परिवारों के लिए दो-दो लाख रूपये की अनुग्रह राशि घोषित की. तिरूचिरापल्ली में मुथियामपलयम गांव के करूप्पसामी मंदिर में भगदड़ मचने से सात श्रद्धालुओं की जान चली गयी और दस अन्य घायल हो गये. उस समय मंदिर में सैंकड़ों श्रद्धालु चैत्र पूर्णिमा की पूजा के लिए पहुंचे थे.

Saddened by the loss of lives due to the stampede at a temple in Thuraiyur, Trichy. My condolences to the families of those who passed away and prayers with the injured. All possible help is being extended by the authorities.