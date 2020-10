अक्षरधाम मंदिर 200 दिन तक बंद रहने के बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला

दिल्ली का प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर( Akshardham temple) कोविड-19(Covid 19) महामारी की वजह से 200 दिन तक बंद रहने के बाद मंगलवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया. हालांकि, मंदिर में दर्शन के दौरान संक्रमण से बचने के एहतियाती कदम उठाए गए हैं. मंदिर के प्रवक्ता हरीश पटेल ने बताया, कि मंगलवार को 700 से ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आए जो कि कोरोना काल से पहले औसतन हजारों श्रद्धालुओं की संख्या की तुलना में बेहद कम है. केंद्र सरकार की ओर से ‘अनलॉक-2' की घोषणा के बाद जून के दूसरे सप्ताह में धार्मिक स्थल खुलने लगे थे लेकिन अक्षरधाम मंदिर ने स्थिति में सुधार की प्रतीक्षा करना ही जरूरी समझा था.

Delhi: Swaminarayan Akshardham temple reopens for devotees between 5 pm and 6:30 pm, following COVID-19 related protocols. A devotee says, "I pray to God that this pandemic ends as soon as possible." pic.twitter.com/VqxUv3DHP1