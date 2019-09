Live Update: गणेश विसर्जन आज, लोग धूमधाम से ऐसे मना रहे हैं अनंत चतुर्दशी

गणपति बप्पा की आज विदाई है. अपने घरों में भगवान गणेश की सेवा और पूजा के बाद आज 12 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) मनाई जाएगी. अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा की प्रतिमा को पानी में सिराया जाता है, लेकिन कई लोग गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturdashi) के अगले दिन भी गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan) करते है, जिसे डेढ़ दिन के गणपति का विसर्जन कहा जाता है. लेकिन अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) के दिन गणपति विजर्सन (Ganpati Visarjan) की परंपरा सबसे ज्‍यादा प्रचलित है. गणेश चतुर्थी के 10 दिन बाद यानी कि 11वें दिन अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) आती है और इस दिन पूरे धूमधाम से गणपति विसर्जन (Ganpati Visarjan) किया जाता है. यहां जानिए गणपति विसर्जन के बारे में सभी चीज़ें...

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने किया गणपति विसर्जन, उन्होंने अनंत चतुर्दशी से पहले ही गणपति बप्पा को विसर्जित कर दिया था.

