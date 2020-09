आंध्र प्रदेश: अग्नि हादसे के बाद श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर भक्तों के लिए फिर से खोला गया

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अंटार्वेदि में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर सोमवार को जनता के लिए फिर से खुल गया है. 6 सितंबर को मंदिर के रथ में आग लग जाने के बाद भक्तों का प्रवेश करने बंद कर दिया गया था. जिसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया. मंदिर के अधिकारियों ने पहले घोषणा की, कि भक्तों को सोमवार से दर्शन के लिए अनुमति दी जाएगी और सुबह 6 से 7 बजे तक खुला रहेगा. कोविड 19 (COVID-19) दिशानिर्देशों के अनुसार भक्तों को मंदिर में दर्शन करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इससे पहले राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में रथ में आग लगने की घटना की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया था. बता दें कि 6 सितंबर की शुरुआत में मंदिर के रथ को आग लग गई थी, जिसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी.

Andhra Pradesh: Sri Lakshmi Narasimha Swamy Temple in East Godavari District reopened for devotees from today. The temple will be open from 6AM to 7PM. pic.twitter.com/4NPKMwvYLC