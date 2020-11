कोविड-19 की वजह से अयोध्या में इस साल नहीं निकलेगी राम बारात

हर साल अयोध्या में निकलने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की बारात कार्यक्रम को इस साल कोविड-19 (Covid-19) महामारी की वजह से रद्द करने का फैसला किया गया है. इस साल अयोध्या में श्री राम बारात यात्रा नहीं निकाली जाएगी. श्रद्धालुओं से घर में ही रहकर पर्व मनाने का अनुरोध किया गया है. बता दें कि हर साल राम बारात यात्रा कारसेवकपुरम से जनकपुर के लिए निकाली जाती है. भगवान श्री राम की शादी यात्रा को दर्शाने वाली 'राम बारात' यात्रा को इस साल कोरोना संक्रमण महामारी की वजह से रद्द कर दिया गया है. यह बारात धर्म यात्रा महासंघ और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) मिलकर निकालते हैं, जिन्होंने साधुओं के साथ चर्चा के बाद बारात कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया है.

We have decided to cancel the 'Barat' this year. We have urged people to observe the celebration at their homes and temples, light earthen lamps, blow conch shell, chant holy mantras and hoist flag: Sharad Sharma, spokesperson, Vishva Hindu Parishad