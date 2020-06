बदरीनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तैयारी तेज, मंदिर प्रशासन ने उत्तराखंड CM को लिखी चिट्ठी

उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्वप्रसिद्ध चारधामों में से एक बदरीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी जोरों पर है. लेकिन मंदिर प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री और चमोली के जिलाधिकारी को बदरीधाम यात्रा 30 जून तक बंद रखने के लिए चिट्ठी लिखी गई है. बताते चलें केंद्र 8 जून यानि कल से धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति दी है लेकिन राज्य सरकार मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए फैसला ले सकते हैं.

Uttarakhand: Preparations for reopening of Badrinath temple underway. However, temple authorities had written to CM&Chamoli DM urging them to keep yatra suspended till June 30. #COVID19



Centre has allowed reopening of religious places from tomorrow. State Govt yet to decide. pic.twitter.com/SiucTzdzPa