राष्‍ट्रपति ने बैसाखी की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, "बैसाखी की सभी देशवासियों, विशेषकर पंजाब के हमारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई. मेरी शुभकामना है कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे."

वहीं, अपने संदेश में उपराष्‍ट्रपति नायडू ने कहा, "बैसाखी के अवसर पर देशवासियों विशेषकर किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं, आपके तथा आपके स्वजनों के बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं. यह हमारे किसान भाइयों के श्रम और संकल्प का उत्सव है." उन्होंने कोरोना संकट के कारण उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिये देशवासियों से सभी जरूरी एहतियात बरतने का भी आह्वान किया.

नायडू ने कहा, "आज जब विश्व स्वास्थ्य आपदा का सामना कर रहा है, इस पर्व को घर में रह कर अपने परिजनों के साथ सौहार्द्र और उल्लासपूर्वक मनाएं."



उन्होंने अपील की, "सामुदायिक व्यवहार में दूरी रखना तथा निजी स्वच्छता ही इस संक्रमण के कारगर प्रतिकार हैं, इनका पालन करें. यह संयम ही वृहत्तर समाज के प्रति आपकी सद्भावना को अभिव्यक्त करता है. घर पर रहें, सुरक्षित और स्वस्थ रहें."

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "बैसाखी के पावन अवसर पर देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं. नई उमंगों से जुड़ा यह त्योहार सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे."

पीएम मोदी ने ओडिया नववर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले पर्व महा बिशुबा पान संक्रांति की भी शुभकामनाएं दीं.

ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବ ବର୍ଷ ଅବସରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା । ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଅଭିନନ୍ଦନ । ବର୍ଷ ସାରା ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ।



Happy #OdiaNewYear and Maha Bishuba Pana Sankranti. May the coming year bring happiness and good health in everyone's lives.