Basant Panchami 2021: बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं ने किया शाही स्नान, हरिद्वार से प्रयागराज तक उमड़े भक्त

बसंत पंचमी के पवित्र पर्व पर वाराणसी और प्रयागराज में गंगा घाटों पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए. भारी संख्या में लोग यहां स्नान के लिए पहुंचे.

Varanasi: People take holy dip in river Ganga on #BasantPanchami today. pic.twitter.com/mD5gAsAtNb

वहीं, उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों के बीच मंगलवार को भक्तों की भीड़ नजर आई. हरिद्वार में मंगलवार को भक्तों ने हर की पौड़ी घाट पर बसंत पंचमी के पवित्र मौके पर स्नान किया.

Uttarakhand: People took holy dip at Har Ki Pauri Ghat in Haridwar this morning, on #BasantPanchami. pic.twitter.com/qI8511kWRS