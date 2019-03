पंजाब के सीएम अमरिंदर ने करतारपुर गलियारे के लिए पासपोर्ट, वीजा-मुक्त यात्रा की मांग की

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने रविवार को करतारपुर गलियारे के शीघ्र निर्माण के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया. अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट व वीजा-मुक्त 'खुले दर्शन' की भी मांग की. मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा, "श्री गुरुनानक देव जी की 550वीं जयंती के मौके पर सिख श्रद्धालुओं को पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन के लिए करतारपुर गलियारे के शीघ्र निर्माण के गृहमंत्रालय के फैसला का स्वागत है. मैं परियोजना के लिए अपनी सरकार की ओर से पूरा समर्थन देता हूं."

Welcome decision of @HMOIndia to build the #KartarpurCorridor on fast track basis to enable Sikh pilgrims to visit the historic Gurdwara in #Pakistan in time for 550th birth anniversary celebrations of Sri Guru Nanak Dev Ji. I extend all support from my govt for the project. pic.twitter.com/6HuNevICX3