काशी विश्वनाथ मंदिर आने वालों के लिए Help Desk शुरू, योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने अपने वाराणसी दौरे के दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) में आने वाले दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए बांस फाटक में नवनिर्मित हेल्प डेस्क (Help Desk) का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस हेल्प डेस्क से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Mandir) में आने वाले दर्शनार्थियों को बेहतर सुविधा प्राप्त हो सकेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात मंदिर कार्यालय में मंदिर प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की.

इस दौरान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विस्तारीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य के प्रेजेंटेशन का उन्होंने विधिवत व विस्तार से अवलोकन किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉरिडोर के निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ तेज गति से क्रियान्वित कराया जाए.

The hon'ble CM Shri Yogi Adityanath inaugurated the temple help center today and received the first Sugam Darshan Booking for Shri Kashi Vishwanath Mandir. Har Har Mahadev. @myogiadityanath#kashi#kashivishwanathpic.twitter.com/UPiLbV3iIA