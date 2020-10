Sharad Purnima 2020: शरद पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज और वाराणसी में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान

Sharad Purnima 2020: शरद पूर्णिमा के मौके पर संगम सहित गंगा नदी के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर पूजा और स्नान किया. शरद पूर्णिमा पर संगम में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है. आज से ही कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत होती है. स्नान करने के बाद करने से आज विशेष फल मिलता है. शुक्रवार सुबह प्रयागराज के संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई. बता दें कि हर साल शरद पूर्णिमा के मौके पर लोग दूर-दूर से स्नान के लिए संगम पहुंचते हैं.

Prayagraj: Devotees gather at Triveni Sangam to offer prayers and take holy dip in river Ganga on 'Sharad Purnima' today. pic.twitter.com/iVgErwrfoQ