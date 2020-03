शिरडी : कोरोनावायरस के चलते साईं बाबा ट्रस्ट की भक्तों से अपील, कहा- 'अपनी यात्राएं...'

दुनियाभर के देशों में कोरोना वायरस (Coronavirus) काफी तेजी से फैल रहा है. इस वजह से लोगों को अधिक सतर्क रहने और नियमित रूप से कुछ चीजों को फॉलो करने के लिए कहा गया है. इसमे नियमित रूप से हाथ धोने से लेकर, अधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाना आदि शामिल है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई लोग मंदिरों और गुरुद्वारे जैसी जगहों पर भी जाने से बच रहे हैं.

हाल ही में आंध्रप्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर (Tirupati Balaji Temple) में श्रद्धालुओं को टोकन के साथ दर्शन करने के लिए कहा गया है. यहां 17 मार्च से टोकन अनुसार भक्तों को दर्शन का वक्त दिया जाएगा और यदि वो वक्त पर नहीं पहुंचते तो उन्हें दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके बाद अब शिरडी (Shirdi) में भी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने भी भक्तों से अनुरोध किया है कि वो कुछ वक्त के लिए अपनी यात्राएं स्थगित कर दें.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के एग्जिक्यूटिव अरुण डोंगरे ने कहा है, सरकार के निर्देशों के मुताबिक, मैं सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि वो अपनी शिरडी की यात्रा कुछ वक्त के लिए स्थगित कर दें.

