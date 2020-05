राष्ट्रपति कोविंद ने अपने संदेश में लोगों से कहा कि सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने का संकल्प लें और कोरोनावायरस की चुनौती से जल्द पार पाने व सुरक्षित रहने के लिए अन्य सभी एहतियात बरतें.



राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, "यह त्योहार प्रेम, शांति, भाईचारे और सद्भाव की अभिव्यक्ति का है. इस मौके पर हम समाज के सबसे कमजोर वर्गों के साथ चीजों को साझा करने और उनकी देखभाल में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं."

राष्ट्रपति भवन ने एक बयान भी जारी किया जिसके मुताबिक, राष्ट्रपति ने विदेशों में बसे नागरिकों समेत सभी लोगों को ईद-उल-फितर पर शुभकामनाएं दीं.

उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब हम कोविड-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहे हैं तो आइए देने (जकात) की अपनी भावना को व्यापक रूप से अपनाएं."



उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कामना की, "ईद-उल-फितर से जुड़े महान आदर्श हमारे जीवन में स्वास्थ्य, शांति, समृद्धि और सद्भाव लेकर आएं."

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि यह विशेष पर्व करुणा और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाएगा. पीएम मोदी ने कहा, "ईद-उल-फितर की शुभकामनाएं. यह विशेष पर्व करुणा, भाईचारे और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाए. सभी स्वस्थ और समृद्ध हों."

Eid Mubarak!



Greetings on Eid-ul-Fitr. May this special occasion further the spirit of compassion, brotherhood and harmony. May everyone be healthy and prosperous.