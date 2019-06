कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के मिर्थी ITBP कैंप पहुंचा.

कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था आइटीबीपी की 7वीं वाहिनी मिर्थी, उत्तराखंड पहुंचा जहां उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दल को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 11 जून 2019 को नई दिल्ली से रवाना किया था. 58 सदस्यीय इस पहले दल का आईटीबीपी ने परंपरागत छोलिया डांस और उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार स्वागत किया. आइटीबीपी कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए सुरक्षा संचार और चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाती है और भारतीय क्षेत्र में यात्रियों की सुगम यात्रा की हर संभव प्रयास करती है.

Uttarakhand: First batch of the Kailash Mansarovar Yatra pilgrims through Lipulekh route today reached ITBP Camp, Mirthi. The 58-member batch was flagged off on 11 June from Delhi. pic.twitter.com/fwjIUIzf7l