Ganesh Chaturthi 2020: देशभर के अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरह की गई गणेश जी की स्थापना, देखें Photos और Videos

Ganesh Chaturthi 2020: क्या आप जानते हैं गणपति के आगमन के वक्त क्यों किया जाता है चावल का इस्तेमाल?

इस साल भी अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है. न्यूज एंजेसी एएनआई द्वारा ट्विटर पर कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर की गई हैं, जहां लोग और पुजारी अलग-अलग तरीके से गणेश चतुर्थी मनाते हुए नजर आ रहे हैं. गुजरात के सूरत में डॉक्टर अदिति मित्तल ने ड्राय फ्रूट्स से गणपति बप्पा की प्रतिमा बनाई. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ''मैंने अस्पताल में ड्राय फ्रूट्स से प्रतिमा बनाई है और पूजा के बाद इन्हें मरीजों को बांट दिया जाएगा. ''

Gujarat: Dr Aditi Mittal, a resident of Surat made Ganpati idol with dry fruits for #GaneshChaturthi.



She says, "I made this idol with dry fruits that have shell & it will be kept at a COVID hospital. After puja the dry fruits will be distributed among patients at the hospital" pic.twitter.com/AupCOURiuj