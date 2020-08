Ganesh Chaturthi 2020: ये NGO बना रहा लाल मिट्टी से भगवान गणपति की इको फ्रेंडली प्रतिमा

ऐसे में गुजरात के सूरत में कोविड-19 की थीम की गणपति बप्पा की प्रतिमा से लेकर महाराष्ट्र में सैनेटाइजर सेंसर तक के गणपति तक सब लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. इसी बीच तमिलनाडु की एक एनजीओ इको-फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं बना रही हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक, कोवई कुलांगल पद्दुकापू नाम की एनजीओ कोयंबटूर में पानी को साफ रखने का काम करती है और इसी वजह से उन्होंने इस साल भगवान गणेश की इको-फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई हैं. साथ ही इनमें मसूर के बीज भी डाले गए हैं. इस बारे में बात करते हुए कन्ना नाम के सोशल वर्कर ने कहा, ''इन प्रतिमाओं को लाल मिट्टी से बनाया गया है.''

उन्होंने कहा, ''ये प्रतिमाएं जल प्रदूषण नहीं करती हैं. इन प्रतिमाओं में भरे गए बीज मछलियों के लिए खाना हैं और उनसे पौधे भी उगाए जा सकते हैं''.

