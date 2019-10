वैष्णोदेवी गुफा मंदिर के प्रवेश पर लगा सोने का दरवाजा, Photo देख आप भी हो जाएंगे खुश

जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णोदेवी (Mata Vaishno Devi) के गुफा मंदिर के प्रवेश पर स्वर्णजड़ित द्वार बनाया गया है. इसे 1 अक्टूबर को औपचारिक रूप से तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिया गया. यह स्वर्णपत्र से जड़ा द्वारा कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में प्राकृतिक गुफा मंदिर के बाहर स्थित है.

श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सिमरनदीप सिंह ने बताया कि तृतीय नवरात्र के मौके पर वैदिक मंत्रोच्चार और अन्य रस्मों के साथ स्वर्णपत्र जड़ित द्वार का लोकार्पण किया गया.

