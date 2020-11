Govardhan Puja or Annakoot 2020: आज है गोवर्धन पूजा, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और अन्नकूट का महत्‍व

Govardhan Puja or Annakoot 2020: दीपावली यानी दीवाली (Deepawali or Diwali) के अगले दिन गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja) की जाती है. इसे अन्नकूट (Annakoot or Annakut) के नाम से भी जाना जाता है. गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्‍ण (Sri Krishna), गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है. इतना ही नहीं, इस दिन 56 या 108 तरह के पकवान बनाकर श्रीकृष्‍ण को उनका भोग लगाया जाता है. इन पकवानों को 'अन्‍नकूट' (Annakoot or Annakut) कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी अंगुली में उठाकर हजारों जीव-जतुंओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के कोप से बचाया था. यानी भगवान कृष्‍ण ने देव राज इन्‍द्र के घमंड को चूर-चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी. इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं.