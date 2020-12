सोने जैसा जगमगा उठेगा सोमनाथ मंदिर, सोने से मढ़े जा रहे हैं 1400 कलश

गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे स्थित सोमनाथ मंदिर (Somnath Temple) के 1400 कलशों को सोने से मढ़ने का काम किया रहा है. जानकारी के मुताबिक, कलशों को सोने से मढ़ने का काम साल 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. सोमनाथ (Somnath) देश के 12 ज्योतिर्लिंगों (Jyotirlinga) में से एक है. कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया और दोबारा बनाया गया. अब सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट (Somnath Temple Trust) ने मंदिर के 1400 कलशों को सोने से मढ़ने का निर्णय लिया है. साल 2021 के अंत तक मंदिर के सभी कलशों को सुनहरा बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा.

We are undertaking gold plating of over 1,400 'Kalash' of the Somnath Temple. So far, around 500 people have made donations for the initiative: PK Laheri, Somnath Temple Trustee



