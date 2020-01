Guru Gobind Singh Jayanti: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पीएम मोदी तक, सभी ने दी गुरु गोबिंद सिंह जयंती की बधाई

Guru Gobind Singh Jayanti: आज गुरु गोबिंद सिंह जी की 353वीं जयंती (Guru Gobind Singh 353th Jayanti) मनाई जा रही है. इस मौके पर गुरुद्वारों में कीर्तन हुए, खालसा पंथ की झांकियां निकाली गईं और कई जगह लंगरों का भी आयोजन किया गया. इसी के साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर पीएम मोदी तक, सभी राजनेताओं ने देशवासियों को सिखों के 10वें गुरु (Tenth Nanak) गुरु गोबिंद सिंह (Guru Gobind Singh) के जन्मदिन की बधाइयां भी दीं. बता दें, गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे. इन्होंने ही सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब (Guru Granth Sahib) को पूरा किया. साथ ही गोबिंद सिंह जी ने खालसा वाणी - "वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह" भी दी. खालसा पंथ की की रक्षा के लिए गुरु गोबिंग सिंह जी मुगलों और उनके सहयोगियों से लगभग 14 बार लड़े.

गुरु गोबिंद सिंह जयंती आज, जानिए उनकी वाणी और उनसे जुड़ी खास बातें

उन्होंने जीवन जीने के लिए पांच सिद्धांत भी दिए, जिन्‍हें 'पांच ककार' कहा जाता है. पांच ककार का मतलब 'क' शब्द से शुरू होने वाली उन 5 चीजों से है, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह के सिद्धांतों के अनुसार सभी खालसा सिखों को धारण करना होता है. गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए पांच चीजें अनिवार्य की थीं- 'केश', 'कड़ा', 'कृपाण', 'कंघा' और 'कच्छा'. इनके बिना खालसा वेश पूर्ण नहीं माना जाता.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा, 'गुरु गोविन्‍द सिंह जी को उनकी जयन्‍ती पर मेरी श्रद्धांजलि। उनका जीवन लोगों की सेवा और सत्‍य, न्‍याय एवं करुणा के जीवन-मूल्यों के प्रति समर्पित रहा। गुरु गोविन्‍द सिंह जी का जीवन और शिक्षाएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं — राष्ट्रपति कोविन्द'

पीएम मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'We bow to the venerable Shri Guru Gobind Singh Ji on his Prakash Parv.'

यूपी के मुख्यमंत्री ने गुरु गोबिंद सिंह जंयती की बधाई देते हुए लिखा, 'साहस, शौर्य, वीरता एवं त्याग के पर्याय, सिख धर्म के दशम गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर उन्हें कोटिशः नमन। उनका धर्मपरायणता व राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व हम सभी के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणा का स्रोत है।'

कुमार विश्वास ने लिखा, 'सर्वस्व-दानी दश्मेश गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब की आप सबको बधाइयाँ। शौर्य और त्याग की परिभाषा समझनी हो तो दश्मेश गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में पढ़ें, समझें, सीखें'

उमा भारती ने गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती की बधाई देते हुए लिखा, 'गुरु गोबिन्द सिंह जी के 353वें प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।'