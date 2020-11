Guru Nanak Jayanti 2020: गुरु नानक देव की 551वीं जयंती पर 600 से ज्यादा भारतीय सिख श्रद्धालु पाकिस्तान पहुंचे

गुरु नानक देव की 551वीं जयंती (551st birth anniversary of Guru Nanak Dev) पर ननकाना साहिब (Nankana Sahib) में होने वाले उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को वाघा बॉर्डर के जरिए 600 से ज्यादा भारतीय सिख श्रद्धालु यहां पहुंचे. ननकाना साहिब सिख धर्म के संस्थापक की जन्म स्थली है. इससे संबंधित मुख्य कार्यक्रम पंजाब प्रांत के गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहिब में 30 नवंबर को आयोजित किया जाएगा. ‘इवेक्यूइ ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड' के प्रवक्ता आसिफ हाशमी ने पीटीआई को बताया, ‘‘आज यहां वाघा बॉर्डर के जरिए 602 भारतीय सिख श्रद्धालु बाबा गुरु नानक की 551वीं जयंती का उत्सव मनाने के लिए ननकाना साहिब पहुंचे हैं.'' श्रद्धालु 10 दिनों की यात्रा के दौरान प्रांत के अन्य गुरुद्वारों के भी दर्शन करेंगे. भारतीय उच्चायोग के दो सदस्य आर बी सोहरन और संतोष कुमार श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए इस्लामाबाद से वाघा पहुंचे थे.

Amritsar: A Sikh Jatha from India to leave for Nankana Sahib in Pakistan today on the occasion of Guru Nanak's 551st birth anniversary.



"We'll pray to Guru Maharaj to end this #COVID19 pandemic so that we can also visit Kartarpur Sahib freely," says Laxman Singh, Jatha member. pic.twitter.com/eFLrIth2bm