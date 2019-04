Hanuman Jayanti: देश भर में हनुमान जयंती की धूम, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी शुभकामनाएं

हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) समेत कई दिग्‍गज नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है. मान्‍यता है कि चैत्र शुक्‍ल पूर्णिमा के दिन ही श्री हनुमान ने अवतार लिया था. हनुमान जी (Hanuman Ji) को शिव शंकर का 11वां रूप माना जाता है. देश भर में खासतौर से उत्तर भारत में हनुमान जी के जन्‍मोत्‍सव को हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है. कहते हैं क‍ि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर परम बलशाली हनुमान जी की विशेष कृपा भक्‍तों पर बरसती है और उन्‍हें किसी भी चीज का भय नहीं सता पाता.

यह भी पढ़ें: जानिए हनुमान जयंती का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि



हनुमान जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''पवनपुत्र का जीवन, उनका समर्पण, उनकी भक्ति और दृढ़ संकल्प हमें बुराइयों के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है.''



कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके हनुमान जयंती की बधाई दी है.

यह भी पढ़ें: हनुमान जयंती पर भक्‍तों को भेजें ये खास मैसेज

इस अवसर पर पंजाब के मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह, राजस्‍थान में मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शुभकामना संदेश दी हैं.

Wishing everyone a happy #HanumanJayanti . May Lord Hanuman bless us with the virtues of dedication and determination in our lives. pic.twitter.com/lqqItZpNi9

Heartiest Greetings on the auspicious occasion of #HanumanJayanti. Lord Hanuman being a source of immense wisdom and energy, also teaches us the values of dedication, patience and to be selfless in our endeavours.

May his blessings be upon all.. pic.twitter.com/J0G6EQyjyf