6 महीने बाद आम जनता के लिए खुली दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह

बता दें कि मार्च में तबलीगी जमात मुख्यालय में कोरोनावायरस (Coronavirus) के कई सारे मामले सामने आए थे, जिस वजह से ये कोविड-19 हॉटस्पॉट बन गया था. इस वजह से दरगाह के आसपास का क्षेत्र भी कंटेनमेंट जोन में आ गया था और इसे बंद कर दिया गया था. अब लगभग 6 महीने बाद दरगाह एक बार फिर से आम जानता के लिए खोल दी गई है. यहां आने वाले लोगों को कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखनी होगे और उन्हें 15 मिनट के अधिक समय तक रुकने की अनुमति नहीं होगी.

Delhi: Hazrat Nizamuddin Aulia Dargah reopens for devotees today.



