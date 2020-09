रामनाथस्वामी मंदिर में अभी तक भक्तों के लिए नहीं खुले पवित्र ''तीर्थम'' स्नान

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर (Ramanathswamy Temple) में तीर्थयात्रियों के मार्गदर्शकों का कहना है कि उन्हें COVID-19 के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. तीर्थयात्री गाइड्स यूनियन के अध्यक्ष कहते हैं, "मंदिर 6 महीने बाद फिर से खुल गया है, लेकिन पवित्र 'तीर्थ' में स्नान करने का मुख्य अनुष्ठान फिर से शुरू नहीं हुआ है."

पिलग्रिम गाइड्स यूनियन के अध्यक्ष ने कहा, ''शहर की तीर्थयात्रा तभी पूरी होती है जब श्रद्धालु पवित्र 'तीर्थ' में स्नान करते हैं. लेकिन प्रशासन ने अभी तक स्नान की अनुमति नहीं दी है. इस वजह से लगभग 425 परिवार इस अनुष्ठान में लगे हुए हैं और उन्हें जगह-जगह प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है''.

