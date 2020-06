Puri Jagannath Rath Yatra 2020: शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, PM मोदी ने दी शुभकामनाएं

बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ओड़िशा (Odisha) को 7 दिन की रथ यात्रा निकालने की अनुमति दे दी गई थी लेकिन कोर्ट द्वारा कुछ शर्तें भी लगाई गई थीं. न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा पुरी रथयात्रा (Puri Rath Yatra) की कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं. इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर के बाहर नजर आ रहे हैं. हालांकि, रथ यात्रा को निकालने से पहले पूरे मंदिर को सैनेटाइज किया गया था.

Odisha: Idol of Lord Balabhadra being brought to chariot by priests and 'sevayats' for the Rath Yatra from Jagannath Temple in Puri. pic.twitter.com/EmUbazA63F