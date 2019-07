भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू, जानिए इसके बारे में सबकुछ

ओडिशा के पुरी में आज से सालाना रथ यात्रा (Rath Yatra) का कार्यक्रम शुरू हो चुका है. यूनेस्‍को द्वारा पुरी के एक हिस्‍सों को वर्ल्‍ड हेरिटेज यानी कि वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किए जाने के बाद से यह दूसरी रथ यात्रा है. आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा (Jagannath RathYatra) आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथपुरी (Jagannath Puri) से शुरू होती है. इस भव्‍य यात्रा में शामिल होने के लिए यहां दूर-दूर से लोग आते हैं और रथ खींचकर पुण्‍य कमाते हैं. आपको बता दें कि रथयात्रा में भगवान जगन्नाथ (Lord Jagannath) को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है, जिनमें विष्णु, कृष्ण, वामन और बुद्ध भी शामिल हैं. रथ यात्रा (Rath-Yatra) शुरू होने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) समेत कई नेताओं ने रथ यात्रा की शुभकामनाएं दीं.

Best wishes to everyone on the special occasion of the Rath Yatra.



We pray to Lord Jagannath and seek his blessings for the good health, happiness and prosperity of everyone.



Jai Jagannath. pic.twitter.com/l9v36YlUQ5