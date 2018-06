किरण बेदी ने मूलनाथार मंदिर से निकाली रथ यात्रा

पुडुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी और मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने साथ मिलकर रथ खींचा. यह रथ यात्रा बहूर गांव में स्थित मूलनाथार मंदिर से निकाली गई. यह दसवीं सदी का मंदिर है जिसका संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है.इस दौरान किरण बेदी ने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. बेदी तीसरी बार मंदिर आई थीं. किरण बेदी ने अपने ट्विटर अकाउंक पर इस रथ यात्रा की वीडियो भी डाली. इस यात्रा के दौरान वह पीले रंग के कपड़ों में हैं. यात्रा से पहले उन्हें लाल सिल्क के चुनरी भी उड़ाई गई. वहीं, अपने ट्वीट में बेदी ने लिखा कि पुडुचेरी में मौजूद बहुत से ऐतिहासिक मंदिरों इस तरह की रथ यात्रा समुदायों के रिश्तों को और भी गहरा बनाती है.

Moolanadhaswamy Temple of Chola Period in Bahour Commune of Puducherry this morning observed. Brahmma Urchavar.

Puducherry is full of historical temples and such like festivals of pulling the cart are frequent which keep community bonds strong. @PIB_India@AshwaniKumar_92pic.twitter.com/xwb6o6NyI9