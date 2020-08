Krishna Janmashtami 2020: मथुरा से लेकर नंदगांव और दिल्ली तक कुछ इस तरह मनाया गया जन्माष्टमी का जश्न, देखें Videos

ऐसे में अधिकतर मंदिरों में भक्त ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं और भगवान श्रीकृष्ण के लाइव दर्शन कर पूजा-अर्चना कर सकते हैं. इसी बीच दिल्ली से लेकर नोएडा, मथुरा औ नंदगांव में 12 अगस्त को सुबह भगवान श्रीकृष्ण की आरती की गई और जन्माष्टमी का जश्न मनाया गया.

यह भी पढ़ें: Krishna Janmashtami 2020: द्वापर युग में इन 6 स्थानों पर श्रीकृष्ण ने बिताए थे अपने जीवन के अहम साल

दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तों समेत, पुजारी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए.

Delhi: Devotees offer prayers and sing devotional songs at ISKCON Temple on the occasion of Krishna Janmashtami. pic.twitter.com/7OAiJy4lB4 — ANI (@ANI) August 11, 2020

#WATCH Delhi: People dance to the tunes of devotional songs at ISKCON Temple, on the occasion of Krishna Janmashtami. pic.twitter.com/IYHegxjJlF — ANI (@ANI) August 11, 2020

वहीं नोएडा में पुजारियों ने सुबह-सुबह कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न मनाया.

Noida: Priests celebrate Krishna Janmashtami at ISKCON Temple. pic.twitter.com/DxgYw3SNp4 — ANI UP (@ANINewsUP) August 11, 2020

Mathura: Priests & 'sevadars' celebrated Krishna Janmashtami at Nand Bhavan Temple in Nandgaon last night. A priest said,"As per our tradition, Janmashtami is celebrated 8 days after Rakshabandhan in Nandgaon. Only priests&sevadars are celebrating as temple is closed for public." pic.twitter.com/CAKMO8KKia — ANI UP (@ANINewsUP) August 12, 2020

मथुरा में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है. इस मौके पर मथुरा के श्रीकृष्ण जन्माष्टन मंदिर में सुबह मंगल आर्ती की गई.

#WATCH: 'Mangal aarti' being performed at Shri Krishna Janmasthan Temple in Mathura as the city celebrates #Janmashtami today. pic.twitter.com/ABPvGCohEG — ANI UP (@ANINewsUP) August 12, 2020

मध्य प्रदेश के जबलपुर में भक्त पंचमाता मंदिर में पिछली रात भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए थे.

Madhya Pradesh: Devotees in Jabalpur offered prayers at Pachmatha Mandir last evening. The city is celebrating #Janmashtami today. pic.twitter.com/SShLOAT7so — ANI (@ANI) August 12, 2020

नोएडा के सेक्टर 33 में स्थित स्कॉन मंदिर में भी आज ही जन्माष्टमी मनाई जा रही है. हालांकि, कोविड-19 के चलते भक्तों के लिए मंदिर में प्रवेश पर प्रतिंबध है. सभी भक्त मंदिर के यूट्यूब और फेसबुक चेनल पर श्रीकृष्ण के लाइव दर्शन कर सकते हैं.