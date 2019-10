हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू, 14 अक्टूबर को होगा संपन्न

प्रसिद्ध ‘कुल्लू दशहरा' (Kullu Dussehra) हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के धलपुर मैदान में पूरे उत्साह एवं उमंग के साथ दशहरा से शुरू हो गया. सप्ताह भर चलने वाला यह उत्सव इसलिए अनूठा है क्योंकि जब देश के बाकी हिस्सों में दशहरा समाप्त हो जाता है, तब यह आरम्भ होता है।यह 17वीं सदी से मनाया जा रहा है.

Himachal Pradesh: The week long 'Kullu Dussehra' celebrations began yesterday in Kullu. A procession of Lord Raghunath on a chariot was taken out from Sultanpur to Dhalpur ground, yesterday. pic.twitter.com/VzLrxAeZ1t