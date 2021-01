Kumbh Mela 2021: आज है कुंभ का पहला शाही स्नान, पहुंची श्रद्धालुओं की भीड़

हिन्दू धर्म में कुंभ मेले (Kumbh Mela 2021) का विशेष महत्व है. इस मेले में करोड़ों तीर्थयात्री हिस्सा लेते हैं. इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन भी कहा जाता है. इस बार कुंभ मेले का आयोजन 14 जनवरी से हरिद्वार (Haridwar Kumbh 2021) में किया जा रहा है. मकर संक्रांति के दिन कुंभ स्नान का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है.

West Bengal: Devotees and hermits take holy dip at Gangasagar in South 24 Parganas, on the occasion of #MakarSankrantipic.twitter.com/sUiTcfCtwH