Mauni Amavasya 2021: मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी, जानिए इस दिन स्नान का महत्व

कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी श्रद्धालुओं ने हरकी पैड़ी और अन्य घाटों पर आस्था की पावन डुबकी लगाई. हालांकि, इस बार गंगा का पानी थोड़ा मटमैला दिखा, जिसकी वजह से श्रद्धालु थोड़े उदास दिखे, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्योदय से पहले गंगा घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई.

बता दें कि सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर अभी कुंभ की शुरुआत नहीं हुई है. लेकिन मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु हर साल यहां स्नान के लिए बड़ी संख्या में आते हैं और कुंभ का समय होने के चलते यह दिन श्रद्धालुओं के लिए बेहद खास पवित्र दिन बन गया है.

Uttarakhand: Devotees took a holy dip in river Ganga in Haridwar earlier today, on 'Mauni Amavasya'. pic.twitter.com/rO673XlW9P