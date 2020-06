कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए इस मंदिर में लगाई गई सेंसर घंटी, लोगों ने इस तरह किया रिएक्ट

मध्य प्रदेश के मंदसौर (Mandsaur) में स्थित पशुपतीनाथ मंदिर (Pashupatinath Temple) में ऑटोमेटिक सेंसर घंटी लगाई गई है. इस घंटी को लोग बिना छुए ही बजा सकते हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मंदिर प्रशासन का कहना है कि मंदिर के खोले जाने के बाद यह जरूरी था कि लोग मंदिर की घंटी को ना छुएं ताकि इंफेक्शन को फैलने से रोका जा सके.

मंदिर की घंटी में इस सेंसर को नेहरू खान ने लगाया है. इस बारे में न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''मुझे लगा कि ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि इस मुश्किल के वक्त में लोग मंदिर की घंटी बिना छुए बजा सकें और इसलिए मैंने इसमें सेंसर लगा दिया''.

वहीं एक श्रद्धालु ने कहा, ''महामारी के दौरान यह बहुत कारगर है. क्योंकि पूजा के वक्त मंदिर की घंटी बजाना जरूरी होता है.'' वहीं एक अन्य श्रद्धालु ने कहा, ''भगवान के पास पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं का घंटी बजाना जरूरी होता है. इस तरह के सेंसर ने बिना छुए घंटी बजाना आसान बना दिया है.''

एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं.

MP: A man, Nahru Khan has installed contactless bell at Pashupatinath Temple, Mandsaur. He says "We listen to azan, so I thought clanging of bells should also be heard. It works on proximity sensor (able to detect presence of nearby objects without physical contact)". #COVID19pic.twitter.com/bjY13EqZk6 — ANI (@ANI) June 13, 2020

सोशल मीडिया पर लोग इस पहल को काफी पसंद कर रहे हैं और अलग-अलग रिएक्शन्स दे रहे हैं.

Excellent work done by a true Indian... I think rather than thinking everything with religion perspective, we all must always believe We are one, We are all Indians... — Naveen Rawat (@mavericknavi) June 13, 2020

Really appreciable job and his thinking. I am not appreciating bcoz as Muslim he helped hindu .i appreciate bcoz his thinking is for society and usage of science.same thinking needs to develop in all indians, be above all religions ,avoid media n Political old dvide n rule — skybird (@mail2gyaan) June 13, 2020