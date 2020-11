26 साल बाद आज पुरी जगन्नाथ मंदिर में होगा ‘नागार्जुन बेशा’ अनुष्ठान

ओडिशा के पुरी जगन्नाथ मंदिर (Puri Jagannath Temple) में आज भगवान जगन्नाथ (Lord Jagannath) और भाई-बहनों का ‘नागार्जुन बेशा' (Nagarjuna Besha) होगा. यह अनुष्ठान 26 वर्षों के बाद हो रहा है और कोविड-19 (Covid-19) महामारी के कारण यह समारोह केवल सेवक और मंदिर के अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा. इस अवसर पर देवताओं को योद्धाओं की तरह तैयार किया जाता है. यह अनुष्ठान इससे पहले वर्ष 1994 में आयोजित किया गया था.'नागार्जुन बेशा' की तैयारियों की शुरुआत करने के लिए 'बेशा अनुकुला' समारोह सोमवार को पुरी श्रीमंदिर में आयोजित किया गया.

Odisha: Nagarjuna Besha of Lord Jagannath and siblings will be held today in Puri. The ritual is taking place after 26 years & will be performed in presence of servitors & temple officials only due to #COVID19 pandemic.



On this occasion, the deities are dressed like warriors. pic.twitter.com/FbJCCuh5MQ