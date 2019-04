नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़, देखें Navratri Images

पूरे भारत में चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) की धूम है. माता के भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ रही है. नवरात्रि (Navratri Image) के पहले दिन घरों में कलश स्थापना हो चुकी है, भक्तों ने व्रत का संकल्प ले लिया है. अब पूरे नौ दिनों तक मंदिरों में यूं ही माता रानी की पूजा की जाएगी. बता दें, 6 अप्रैल से शुरू हुए चैत्र नवरात्रि (Navaratri) 14 अप्रैल तक चलेंगे. साल में सबसे पहले आने वाले इस नवरात्रि (Chaitra Navratri) के साथ-साथ हिंदू नव वर्ष (Hindu Nav Varsh) भी मनाया जाता है. इसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा (इसे मराठी नव वर्ष (Marathi New Year) के तौर पर भी जाना जाता है) कहा जाता है. कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस पर्व को उगादि (Ugadi) के रूप में मनाया जाता है.

यहां देखिए पूरे भारत के मंदिरों का नज़ारा...

वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर के बाहर लगी माता के भक्तों की भीड़

Varanasi: Devotees form queue outside Durga Kund Temple on the first day of #Navratripic.twitter.com/WSm9joU3YR — ANI UP (@ANINewsUP) April 6, 2019

अयोध्या के बड़ी देवकाली देवी मंदिर में सुबह-सवेरे हुई माता की आरती

#Visuals from Badi Devkali Devi Temple in Ayodhya on the first day of #Navratripic.twitter.com/d18JTCHg7h — ANI UP (@ANINewsUP) April 6, 2019

मुम्बई के मुंबा देवी मंदिर में नवरात्रि की पहली आरती

Mumbai: 'Aarti' being performed at Mumba Devi Temple on the first day of #Navratripic.twitter.com/e7xZwOV6Cf — ANI (@ANI) April 6, 2019

दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन हुई माता की आरती...