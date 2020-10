Navratri 2020: कोरोना के चलते नवरात्रि के लिए झंडेवालान में किए जा रहे खास इंतज़ाम

इसी हफ्ते की 17 तारीख से देशभर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा. ऐसे में कोरोना की वजह से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में जाने के लिए कई तरह के खास इतंजाम किये जा रहे है दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं. मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल ने बताया, कि तीन लाइनों में भक्त आएंगे, उनकी ​थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन होगा. 65 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष से कम उम्र के लोगों का प्रवेश नहीं होगा. मंदिर के ट्रस्टी रविंद्र गोयल ने कहा, प्रसाद नहीं चढ़ेगा लेकिन मंदिर में दर्शन के बाद भक्तों को बंद कंटेनरों में प्रसाद दिया जाएगा. सेवादारों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है. दूर से आने वाले भक्तों के लिए माता के स्वरूप वाले 8 रथ तैयार किए गए हैं और वो 17-25 अक्टूबर हर दिन दिल्ली के अलग-अलग स्थानों पर जाएंगे.कोई भी भक्त बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

Bhandara to be distributed in closed containers. Thermal screening & sanitisation will be done at all places; devotees won't be allowed without mask. Senior citizens & children below the age of 10 years not allowed: Trustee of Jhandewalan Temple on 'Navratri' arrangements #Delhipic.twitter.com/RWNR0hMOGn