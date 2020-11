बद्रीनाथ मंदिर में बढ़ी दर्शनार्थियों की संख्या, अब तक 1 लाख भक्तों ने किए दर्शन

उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर में अब तक करीब एक लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं. बता दें कि लॉकडाउन के बाद मंदिर खुलने के पश्चात से बद्रीनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. यहां चमोली की डीएम स्वाति भदौरिया ने बताया, कि अब तक लगभग 1 लाख भक्त बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर चुके हैं. मंदिर में भक्तों के लिए सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है.

Uttarakhand: Around 1 lakh devotees have visited Badrinath Temple in this season, till now



