खास बातें नुसरत जहां इस्‍कॉन की रथ यात्रा में शामिल होंगी रथ यात्रा के दिन ही उनकी शादी का रिसेप्‍शन है नुसरत पिछले कई दिनों से उलेमाओं के निशाने पर हैं

बंगाली अभिनेत्री से सांसद बनी नुसरत जहां (Nusrat Jahan) को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस (इस्कॉन) ने 4 जुलाई को कोलकाता में अपनी रथ यात्रा (Rathyatra) के लिए आमंत्रित किया है. यह कार्यक्रम उसी दिन है, जिस दिन नुसरत की शादी का रिसेप्शन (Nusrat Jahan Wedding Reception) है. रिसेप्‍शन के बावजूद नुसरत ने मंगलवार को आमंत्रण स्वीकार करते हुए ट्वीट किया, "आमंत्रण के लिए धन्यवाद इस्कॉन कोलकाता. इस समावेशी कार्यक्रम के साथ जुड़ने में मुझे खुशी होगी."



Thank You @iskconkolkata for the invite. It would be my pleasure to be associated with this inclusive event. https://t.co/GyzY03JyHA — Nusrat (@nusratchirps) July 2, 2019

इस्कॉन का कहना है कि नुसरत जहां 'सामाजिक समरसता' हासिल करने की दिशा दिखा रही हैं.

अभिनेत्री ने इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधारमण दास के एक संदेश को भी रीट्वीट किया. संदेश में लिखा है, "इस्कॉन कोलकाता रथ यात्रा उस सामाजिक समरसता का एक उदाहरण है जहां हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा भी भगवान के रथ बनाए गए हैं. भगवान के कुछ सबसे सुंदर कपड़े भी हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा बनाए गए हैं और वे हमारे कुछ मंदिरों में दशकों से ऐसा कर रहे हैं."

Iskcon Kolkata Rathayatra is example of that social harmony where the Lord's chariots are also built by our Muslim brothers. Some of the most beautiful Lords dresses are also made by our Muslim brothers & they are doing it for decades in some of our temples. @nusratchirps — Radharamn Das (@iskconkolkata) July 1, 2019

जहां ने एक वीडियो संदेश भी साझा किया जिसमें सभी को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया. युवा सांसद के इस रुख पर धन्यवाद देते हुए दास ने लिखा, "आप वास्तव में आगे का रास्ता दिखा रही हैं. दूसरों के विश्वास का सम्मान करना और उन्हें तवज्जो देना और उनके उत्सवों और समारोहों में भाग लेना उस सामाजिक सद्भाव को प्राप्त करने का एक निश्चित तरीका है."

Thank you @nusratchirps for accepting the Rathayatra invitation. You are really showing the road forward. Respecting and caring for what other believes and participating in others festivities & celebrations is a sure way to achieve that elusive social harmony..1/2 pic.twitter.com/wKTMXbm0nS — Radharamn Das (@iskconkolkata) July 1, 2019

