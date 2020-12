9 महीने बाद आज से खुला पशुपतिनाथ मंदिर, दर्शन के लिए होंगे ये नियम

नेपाल के काठमांडू में स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के कपाट कोरोना काल में 9 महीने तक बंद रहने के बाद आज खुल गए हैं. पशुपति एरिया डेवलपमेंट ट्रस्ट के मुताबिक़, कोरोना काल में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और प्रोटोकॉल के तहत मंदिर को बंद किया गया था. लेकिन, अब मंदिर को खोल दिया गया है.

