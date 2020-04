उन्होंने कहा, "दिल्ली में चांद नहीं दिखा है, लेकिन बिहार, कोलकाता, रांची और हरियाण समेत कई स्थानों पर चांद दिखा है."

मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य कोरोना वायरस को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन का पालन करें और नमाज़ और तरावीह (रमज़ान में रात में पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज़) घरों में ही पढ़ें.

गौरतलब है कि रमज़ान मुसलमानों के लिए सबसे पाक महीना होता है. समुदाय के सदस्य पूरे महीने रोज़ा रखते हैं और सूरज निकलने से लेकर डूबने तक कुछ नहीं खाते पीते हैं. साथ में महीने भर इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं.

उधर, दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार अजान दी जा सकती है. इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया कि वे 25 अप्रैल से शुरू होने वाले रमज़ान के पवित्र महीने में लॉकडाउन मानदंडों का पालन करें.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने स्पष्ट किया कि अज़ान पर कोई प्रतिबंध नहीं है. सिसोदिया ने ट्वीट किया, "लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों में या किसी अन्य धार्मिक स्थान पर लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध है."



दिल्ली पुलिस ने लोगों से रमज़ान के दौरान घर पर नमाज पढने को कहा. विभाग की ओर से ट्वीट किया कि रमजान का पवित्र महीना 25 अप्रैल से शुरू हो रहा है. हम उम्मीद करते हैं कि रोजा और नमाज पढ़ने के दौरान सभी लोग दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन का पालन करेंगे.

Pls listen to ace wicketkeeper Saba Karim's suggestions to the citizens emphasizing on the need to follow the lockdown guidelines/rules during the pious month of Ramzan. pic.twitter.com/MUBbVbehnC

इसमें कहा गया है कि एनजीटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार अज़ान दी जा सकती है. पुलिस ने अनुरोध किया है कि नमाज घरों के अंदर रहकर अदा की जाए और सहरी भी घर में होनी चाहिए.

It has come to notice that a video has been circulating in social media regarding instructions being given for not reciting azaan by Police. @DelhiPolice has already communicated that no such instructions have been given and has clarified the same in their advisory. https://t.co/d0NvsK5k5s