भगवान जगन्नाथ की 141 वीं रथ यात्रा आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई. लाखों की संख्या में लोग भगवान के दर्शन के लिए 18 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग के दोनों तरफ इकट्ठा हुए. इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने ‘पाहिंद’ विधि पूरी की. यह एक धार्मिक रीति है जिसमें रथ के निकलने वाले मार्ग को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है. भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को लेकर रथ 400 वर्ष पुराने जगन्नाथ मंदिर से रवाना हुआ.इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से देश विकास की नई ऊचांइयों को छुएगा. मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘रथ यात्रा के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं. भगवान जगन्नाथ की कृपा से हमारा देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे. प्रत्येक भारतीय खुशहाल और समृद्ध बने. जय जगन्नाथ.’’

Greetings on the auspicious occasion of Rath Yatra.