महीने की पूजा के लिए आज से खुले सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर

शनिवार सुबह मंदिर खुलने पर तीर्थयात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. COVID-19 स्थिति के मद्देनजर, स्लॉट बुक करने वाले केवल 5,000 भक्तों को दैनिक आधार पर दर्शन की अनुमति दी जाएगी.

Kerala: The Ayyappa temple in Sabarimala opened on Friday evening for the monthly puja for Malayalam month of Kumbham. pic.twitter.com/2esp2PIJRZ