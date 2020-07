सावन के तीसरे सोमवार को महाकाल में हुई भस्म आरती, देखें Video

हालांकि, सभी भक्त मंदिर में की जा रही पूजा के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं. सभी भक्त अपने मोबाइल से महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं. आज यानी कि 20 जुलाई को सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर महाकाल मंदिर में भीष्म आरती की गई.

मध्यप्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक है. हर साल इस मंदिर में देश-विदेश से लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं लेकिन इस साल कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए भक्तों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है. इस वजह से सोमवार को हुई भस्म आरती का वीडियो ऑनलाइन जारी किया गया है.

#WATCH 'Bhasma aarti' performed in the early morning hours at Ujjain's Mahakaleshwar temple on the third Monday of 'sawan' month, today. #MadhyaPradeshpic.twitter.com/5Fs58qVth1