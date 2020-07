Sawan 2020: सावन के चतुर्थ सोमवार पर महाकाल में की गई भस्म आरती, दिल्ली के मंदिरों में भी दिखा भक्तों का तांता

इसी बीच न्यूज एजेंसी द्वारा मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में सावन के चतुर्थ सोमवार के दौरान भगवान शिव की पूजा अर्चना की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में सावन के दौरान भक्तों का तांता लगा रहता है लेकिन इस साल कोरोनावायरस के चलते भक्त केवल ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं.

Madhya Pradesh: Prayers offered at Mahakaleshwar temple in Ujjain on the fourth Monday of 'sawan' month, today. pic.twitter.com/CtPpArOnDX — ANI (@ANI) July 27, 2020

इसके अलावा न्यूज एजेंसी ने महाकाल में भस्म आर्ती का भी एक वीडियो शेयर किया है.

#WATCH 'Bhasma aarti' performed in the early morning hours at Ujjain's Mahakaleshwar temple on the fourth Monday of 'sawan' month, today. #MadhyaPradeshpic.twitter.com/xbTOQPI2hG — ANI (@ANI) July 27, 2020

वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी भक्त सावन के चतुर्थ सोमवार को पूजा अर्चना करते हुए नजर आए.

Delhi: Prayers being offered at Prachin Shiva Temple in Connaught Place on the fourth Monday of 'sawan' month, today. pic.twitter.com/wg7PS1QRJd — ANI (@ANI) July 27, 2020

दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित गौरी शंकर मंदिर में भी भक्त सावन के चतुर्थ सोमवार को पूजा अर्चना करते हुए नजर आए.

Delhi: Devotees offer prayers at Gauri Shankar Temple in Chandni Chowk on the fourth Monday of 'sawan' month. pic.twitter.com/Z38qCnuJLk — ANI (@ANI) July 27, 2020

वाराणसी में भी भक्त श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर लाइन में दर्शन के लिए खड़े नजर आए. मंदिर में श्रद्धालुओं की एंट्री से पहले सभी को सैनेटाइज करने के लिए कहा जा रहा है और टैम्प्रेचर भी चेक किया जा रहा है.

Varanasi: Devotees queue up outside Shri Kashi Vishwanath Temple to offer prayers on the fourth Monday of 'Sawan' month today. Temperature of devotees is being checked upon their entry, with the help of a temperature gun. pic.twitter.com/DLrzZXlhBQ — ANI UP (@ANINewsUP) July 27, 2020

बता दें, इस साल सावन के महीने में 5 सोमवार है. सावन का महीना 3 अगस्त को खत्म होगा.