सोनिया गांधी ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए भेजी चादर

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स के लिए 'चादर' (धार्मिक भेंट) भेजी है. सोनिया ने अजमेर दरगार के वार्षिक अनुष्ठान के लिए पूज्य सूफी संत को श्रद्धांजलि के तौर पर चादर भेंट की है.

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर, शकिलुज्जमां अंसारी और अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष नदीम जावेद मौजूद रहे. कांग्रेस नेता नदीम जावेद ने कहा, "हम अपने देश और भाईचारे की शांति, सद्भाव और भलाई के लिए महान संत से प्रार्थना करेंगे."

