Surya Grahan 2020: सूर्य ग्रहण के चलते दोपहर 4 बजे तक बंद रहेंगे मंदिर

इस वजह से देशभर के क्षेत्रों में दोपहर 4 बजे तक मंदिरों के कपाट को बंद रखा गया. ऐसे में कोई भी श्रद्धालू दर्शन या पूजा के लिए मंदिर के अंदर नहीं जा सका. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक लखनऊ में सूर्य ग्रहण के चलते दोपहर 4 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे.

Lucknow: Temples in the city to remain closed till 4 pm today in the light of #SolarEclipse2020.



The annual solar eclipse will start at 9:15 AM today and will be visible until 3:04 PM. The maximum eclipse will take place at 12:10 PM. pic.twitter.com/3ajE1Idpze