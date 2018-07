त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने राजधानी से सात किलोमीटर दूर स्थित 'पूरन हबेली' में सात दिवसीय 'खर्ची पूजा' का शुभारंभ किया. अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और गणमान्य अधिकारियों की मेजबानी में सदियों पुरानी पूजा का शुभारंभ किया.यह वार्षिक पर्व नश्वर शरीर के पापों को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है. मूल रूप से हिंदुओं के पर्व को यहां अब सभी समुदाय और धर्म के लोग मनाते हैं.ढोलक की थाप के बीच रंगीन शामियाने, सजावट, धार्मिक रीति-रिवाज, मंत्रोच्चारण वाले इस त्योहार में 14 देवों की पूजा होती है. ये देव शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, बृह्मा, अबधी (जल देव), चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री (हिमालय) हैं.एक सप्ताह चलने वाला यह पर्व रिवाजों के अनुसार पूरे विधि-विधान से शुरू हुआ.

Blessed to be a part of the #KharchiPuja celebrations in #Agartala today. May this festival usher in an era of well-being and prosperity in our lives. pic.twitter.com/hiDOtUCJ2g