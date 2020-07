उत्तराखंड: कोविड-19 के चलते 15 अगस्त तक श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया गंगोत्री मंदिर

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गंगोत्री मंदिर की समिति के सुरेश सेमवाल ने कहा कि मंदिर और मंदिर के आस-पास के इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया है. मंदिर के आस-पास के 2 किलोमिटर के दायरे को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है.

Uttarakhand:Gangotri Temple to remain closed till 15th August for devotees, due to COVID19 pandemic situation.



We've decided to keep Gangotri Dham & adjoining areas completely closed & entry for devotees will be blocked 2kms away, says Suresh Semwal, Pres, Gangotri Temple Samiti