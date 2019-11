1st Day-Night Test को लेकर गुलाबी हुआ कोलकाता का ईडन गार्डंस! गांगुली ने साझा किया 'गुलाबी संदेश', देखें Photos

India vs Bangladesh 2nd Test: कोलकाता का ईडन गार्डंस (Eden Gardens,Kolkata) आज एक ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन रहा है. ऐतिहासिक लम्हा इसलिए क्योंकि यहा आज खेला जा रहा है भारत में होने वाला पहला डे-नाइट टेस्ट. यह मैच भारत और बांग्लादेश के बीच (India vs Bangladesh, 2nd Test) है. दोनों ही देशों के लिए यह दूधिया रोशनी में टेस्ट खेलने का पहला मौका है. कोलकाता का ईडन गार्डंस (Eden Gardens,Kolkata) में 22 नवंबर को नया इतिहास रचा जा रहा है. यह टेस्ट कई मायनों में ऐतिहासिक साबित होने वाला है. भारतीय मैदान पर खेला जाने वाला यह पहला डे-नाइट टेस्ट है और इसके जरिये भारत और बांग्लादेश 'पिंक बॉल टेस्ट' (Pink Ball Test) की दुनिया में अपनी आमद दर्ज कराएंगे. भारत (Indian Team) ने इस मैच में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि बांग्लादेश (Bangladesh Team) ने दो बदलाव किए. इस मैच के लिए खास तैयारियां की गई हैं. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस मैच के लिए भारत आईं.

अगर आप कोलकाता में हैं, वहां के खाने का लुत्फ उठाना चाहते हैं लेकिन जरा से कन्फ्यूज हैं कि क्या खाएं तो इसमें आपकी मदद की है खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष व पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने. जी हां, इस ऐतिहासिक फैसले को आप बना सकते हैं लजीज और स्वादिष्ट भी... भई अब हम क्या करें, जब कोई फूडी बात करेगा तो घूम फिर कर वह तो फूड पर आ ही जाएगा न. चलिए एक नजर देखते हैं कि गांगुली ने किस तरह क्रिकेट में लगा दिया है जायके का तड़का...

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष व पूर्व कप्तान सौरव गांगुली इस मैच के लिए काफी उत्साहित हैं. जैसा कि हमने बताया कि इस मैच में गुलाबी गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा. इस बात से भी गांगुली खासे उत्साहित लग रहे हैं. गांगुली के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के बाद भारत के गुलाबी गेंद से खेलने का रास्ता साफ हुआ है. गुलाबी गेंद को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष ले ट्विटर पर खुल कर अपने उत्साह को दिखाया है-

सौरव गांगुली ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा - '' कोलकाता की मिठाईयां गुलाबी हो गईं.'' यह कैप्श्न सौरव गांगुली ने गुलाबी संदेश मिठाई की तस्वीर साझा करते हुए दिया.

Sweets go pink in kolkata @BCCI @JayShah @CabCricket pic.twitter.com/dDfJYYRkfk

Well done felu.. pic.twitter.com/KMC9FiHuIi

इससे पहले भी गांगुली ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिख था कि ''गुलाबी टेस्ट पर गुलाबी हो गया शहर.'' इसके साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें साथ की थीं जिनमें गुलाबी रोशनी और सजावट देखी जा सकती है.

Welcome to pink test .. @JayShah @bcci pic.twitter.com/lk9h9AX7Ox

इससे पहले गांगुली ने कुछ वीडियो भी शेयर किए थे.

Well @bcci and @cab ... look forward to 5 days @JayShahpic.twitter.com/EbZigS3JMk