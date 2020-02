Drinks For Diabetes: ये तीन ड्रिंक्स डायबिटीज को करेंगी कंट्रोल, Blood Sugar लेवल के लिए भी हैं असरदार!

खास बातें डायबिटीज (Diabetes) को कंट्रोल करने के लिए पिएं ये 3 ड्रिंक्स. ब्लड शुगर को ड्रिंक्स का सेवन कर भी कंट्रोल किया जा सकता है. जानें कौन सी वह कमाल की तीन ड्रिक्स जो डायबिटीक के लिए हैं असरदार.

Drinks For Diabetes: डायबिटीज होने के कारण (Causes Of Diabetes) कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण आपका खानपान ही है! खराब जीवनशैली, गलत खानपान, ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) को अनकंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल (Control Blood Sugar Level) करना चाहते हैं तो आपको डायबिटीज डाइट (Diabetes Diet) पर ध्यान देने की जरूर है. डायबिटीज रोगी (Diabetes Patient) ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए कई उपाय करते हैं. कुछ लोग डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए घरेलू नुस्खे (Home Remedies To Control Diabetes) अपनाते हैं तो कुछ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए घरेलू उपाय (Home Remedies To Control Blood Sugar) तलाशते हैं, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो आपको डायबिटीज से राहत दिला सकते हैं. 3 तरह की ड्रिंक (Drink) आपको डायबिटीज से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं. डायबिटीज रोगियों को इन चार ड्रिंक्स का सेवन कर अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए. डायबिटीज के लिए ड्रिंक्स (Drinks For Diabetes) काफी मददगार हो सकती हैं, जिन लोगों के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है या इंसुलिन (Insulin) बनना कम या बंद हो जाता है उन लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. इन ड्रिंक्स का सेवन कर नेचुरल तरीके से डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है. यहां जानें कौन सी हैं वज ड्रिंक्स जो ब्लड लेवल को कंट्रोल कर सकती हैं.

डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए पिएं ये ड्रिंक्स हैं फायदेमंद

1. दूध पीने से कंट्रोल हो सकता है डायबिटीज

दूध एक ऐसी चीज है जो आपको आसानी मिल जाएगा और बिना किसी मेहनत के आप रोजाना दूध का सेवन कर सकते हैं. दूध का सेवन करने से आप ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं. दूध में कैल्शियम की मात्रा न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बना सकती है बल्कि यह ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रख सकता है. डायबिटीज से राहत पाने के लिए दूध का रोजाना सेवन करें.

2. मेथी का पानी करेगा ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल

डायबिटीज के नेचुरल उपचार के नुस्खे में काम आता है मेथी दाना. एक स्टडी के अनुसार गरम पानी में सोक किए हुए दस ग्राम मेथी दाने का सेवन रोज करने से टाइप-2 डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं. मेथी दाने का पानी डायबिटिक लोगों के ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में मदद करता है. इसमें फाइबर की मात्रा होने की वजह से यह पाचन क्रिया को धीमा करता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट और शुगर के अवशोषण को भी काबू करता है.

3. हर्बल टी कंट्रोल करेगी डायबिटीज

हर्बल टी डायबिटीज के साथ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कमाल हो सकती हैं. हर्बल टी एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक है, जिसे डायबिटीज के मरीजों को जरूर पीना चाहिए. इसके सेवन से शुगर लेवल कंट्रोल में रह सकता है. हर्बल टी बनाने के लिए आपको मुलेठी चाहिए. इसे आप पानी में उबालें और छानकर पी लें. रोजाना सेवन करने पर आपको फायदा हो सकता है.

