Healthy Diet: गुणों की खान ये 5 चीजें हैं कैंसर से बचाव के लिए रामबाण! डाइट में शामिल कर बीमारियों को रखें दूर 

Healthy Diet: कैंसर (Cancer) एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिलो दिमाग में मौत के रूप में घर कर चुकी है. इस खतरनाक बीमारी के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा ही रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, दुनियाभर में होने वाली मौतों के मुख्य कारणों में से कैंसर (Cancer) एक है. किसी भी बीमारी के लिए उसके इलाज (Treatment) से बेहतर है कि समय रहते उसके बचाव के तरीकों का पता लगाएं. कैंसर एक ऐसी भयावह बीमारी है, जिसकी चपेट में आकर हर साल हजारों लोग मौत की दहलीज पर खड़े होते हैं. कैंसर से बचाव (Cancer Prevention) के लिए सबसे पहले कैंसर के लक्षण (Symptoms Of Cancer) और कारणों का पता लगाना जरूरी होता है. कैंसर कई कारणों से होता है, लेकिन खानपान भी हमारे स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है. कुछ ऐसी घरेलू या मार्केट में आसानी से मिलने वाली चीजें हैं जो कैंसर से बचाव करने में मददगार हो सकती हैं. कई लोग सवाल भी करते हैं कि कैंसर में क्या खाना चाहिए (What To Eat In Cancer). तो यहां हम कुछ फूड्स के बारे में बता रहे हैं जिनके सेवन से कैंसर की बीमारी में बचाव किया जा सकता है...

ये होते हैं कैंसर के लक्षण | Symptoms Of Cancer

1. अप्रत्याशित वजन घटना

2. सूजन

3. स्केलिंग, पिगमेंटेशन जैसे त्वचा में बदलाव

4. भोजन निगलने के दौरान असुविधा

5. त्वचा गलना

6. असामान्य रक्तस्राव

7. जीभ पर सफेद जगह

8. शरीर में लगातार दर्द

Healthy Diet: कैंसर से बचने के लिए इन चीजों का करें सेवन

इन चीजों के सेवन से हो सकता है कैंसर से बचाव

1. हरी पत्तेदार सब्जियां

हरी सब्जियां कई बीमारियों से लड़ने में फायदेमंद तो हैं ही साथ ही यह कैंसर से बचाव करने में भी मददगार हो सकती हैं. हरी पत्तेदार सब्जियां में सरसों, सोयामेथी, पालक, सलाद पत्ता, केल होते हैं. हरी पत्तेदार सब्जियों एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के साथ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में और दिल की बीमारियों से लड़ने में भी मददगार हो सकतीहै. हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर, बीटा कैरोटिन, ल्यूटिन, फोलेट और कैरोटोनॉयड्स जैसे पोषक तत्व होते हैं. ये तत्व इम्यूनिटी बढ़ाने में के साथ कैंसर का खतरे को कम करने में फायदेमंद हो सकते हैं.

2. लाल अंगूर

लाल अंगूर न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं. लाल अंगूर के छिलके में रेसव्राट्रोल एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है. यह कैंसर से बचाव में कारगर साबित हो सकता है.

Cancer Diet: लाल अंगूर का सेवन करने से भी कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है

3. टमाटर

टमाटर को भी कई बीमारियों में सेवन करने की सलाह दी जाती है. कई अध्ययनों में भी यह बात सामने आ चुकी है कि टमाटर के सेवन से कैंसर का खतरा कम हो सकता है. टमाटर में लाइकोपीन नामक तत्व पाया जाता है, जो कैंसर रोधी गुणों से भरपूर माना जाता है.

4. ग्रीन टी

कई लोग वजन घटाने और मैटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए ग्रीन टी का सेवन करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसमें कैंसर रोधी गुण भी होते हैं! ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने और कैंसर से लड़ने में मदद कर सकते हैं.

Cancer Diet: ग्रीन टी में भी कैंसर रोधी गुण पाए जाते है!

5. लहसुन

लहसुन का इस्तेमाल आपके घर में भी खूब किया जाता होगा. आसानी से मिलने वाली लहसुन कैंसर से लड़ने में फायदेमंद साबित हो सकती है. लहसुन में कई औषधीय गुण होते हैं जो इसे कैंसर रोधी बनाते हैं. कई अध्ययनों में यह बात सामने भी आ चुकी है. लहसुन के नियमित सेवन से कई तरह के कैंसर से बचा सकता है.

(अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. यह किसी भी तरह से किसी दवा या इलाज का विकल्प नहीं हो सकता. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें. एनडीटीवी इस जानकारी की प्रमाणिकता की जिम्मेदारी नहीं लेता).

